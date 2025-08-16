「モイネロと伊藤大海くんのピッチングを見て、まだまだというか、すごく見習う部分がすごくあった」。ロッテの小島和哉は、8月10日のソフトバンク・モイネロ、日本ハム・伊藤大海の両先発による投げ合いに刺激を受けた。この試合はモイネロが日本ハム打線を9回3安打13奪三振の完封勝利、一方の伊藤大海も敗戦投手となったが8回1失点の好投だった。「自分と能力は違いますし、各々良いところと悪いところあると思うんです