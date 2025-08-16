2025年8月18日は、「一粒万倍日」「大明日」「母倉日」の3つの吉日が重なる、トリプル開運日！何か新しいことを始めたいと考えているなら、この日に行動を起こすのがいいでしょう。たとえ小さな一歩でも、始めたことが大きな成果へとつながるエネルギーに満ちた特別な日です。この日にやってくる3つの吉日の特徴と、「やるといいこと」「やらない方がいいこと」を紹介します。人生を好転させるきっかけをつかんでくださいね！8月18