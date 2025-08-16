きのう（15日）夕方、香川県高松市の交差点で緊急走行していた救急車と乗用車が出合い頭に衝突しました。搬送されていた人は別の救急車で運ばれたほか、乗用車に乗っていた人や消防署の隊員らにけがはありませんでした。 きのう（15日）午後6時25分ごろ、高松市木太町で、高松市東消防署の救急車が、高松市の女性（87）と付添人の女性（65）を乗せて病院に向かっていたところ、交差点に進入した際、出合い頭に乗用車と衝突しまし