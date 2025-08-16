首脳会談後に共同記者会見に臨むトランプ、プーチン両氏/Jeenah Moon/Reuters（ＣＮＮ）トランプ米大統領とロシアのプーチン大統領は１５日、米アラスカ州での重要会談を終え、共同記者会見に臨んだ。トランプ氏は合意に向けて「大きな進展があった」としつつも、「妥結には至らなかった」との認識を示した。プーチン氏は会見の冒頭、近年の米ロ関係の悪化を認め、「ロシアと米国の間で４年間、首脳会談が行われていなかったのは周