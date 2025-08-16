9日に28歳で死去したプロボクサー浦川大将さん（帝拳）の通夜が15日、都内の町屋斎場で行われた。所属していた帝拳ジムのスタッフ、選手ら関係者約400人が参列。帝拳ジムは同日、以下の通り文書を発表した。【このたびは、故浦川大将の葬儀に際し、皆様より心温まるご厚情とご配慮を賜り、誠にありがとうございました。皆様のご厚情により、約400名もの皆様にご参列いただき、滞りなく葬儀を終えることができましたこと、心