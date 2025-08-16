一つの決断が命運を分けた。これもまた、ポーカーの面白さ。国内最高峰のポーカープレーヤー8名が集結したABEMAオリジナルのポーカートーナメント「ABEMA POKER INVITATIONAL」が開催。新田渓が優勝を目前で逃し、岡本詩菜に特大ポットをさらわれるシーンに、視聴者から様々なコメントが寄せられた。【映像】美女の“大胆ブラフ”にイケメンが悶絶陥落の瞬間新田が17万4500点、岡本が14万8500点と、やや新田リードで迎えたこの