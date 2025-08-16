パゴダ状の構造物と先端で回る球体がポイントイギリス海軍のデアリング級（または45型）駆逐艦「ドーントレス」が2025年8月12日朝、海上自衛隊横須賀基地（神奈川県）に接岸しました。デアリング級が日本に寄港するのは約12年ぶり。横須賀基地では英国大使館のジュリア・ロングボトム駐日大使や横須賀地方総監の真殿知彦海将らが出席して歓迎式典が開かれました。【画像】来日は12年ぶり！ 英国の「玉回す異形の軍艦」をイッキ見