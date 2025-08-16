Netflixのおもてなし番組『ウィズ・ラブ、メーガン』シーズン2の予告編を公開したばかりのメーガン妃。ゲストにいじめ問題を告発されたことのあるクリッシー・テイゲンを招いたため、ファンから怒りを買ったようだ。【写真】『ウィズ・ラブ、メーガン』シーズン2予告編Page Sixによると、現地時間8月12日に公開された予告編で、クリッシーがゲスト出演している事が分かると、ソーシャルメディア上で嫌悪感を示す投稿が相次いだ