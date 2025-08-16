ナ・リーグ西地区で熾烈な首位争いを繰り広げるドジャースとパドレス。15日（日本時間16日）からは、10日間のうち6試合で両チームの本拠地でそれぞれ試合が行われる。公式放送局『MLBネットワーク』は15日（日本時間16日）、出演者が両チームの戦力を徹底比較し、首位攻防戦の展望について激論を交わした。番組では、過去の名場面や乱闘騒ぎに触れつつ、打線や投手陣、監督の采配、そして本拠地の雰