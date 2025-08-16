16日(土)は晴れる所が多く、西日本を中心に猛烈な暑さが続くでしょう。午後は九州から関東、東北南部の一部で急な強い雨や雷雨がありそうです。局地的に非常に激しい雨が降る可能性があります。晴れていても天気の急変に注意今日16日(土)は九州と四国、中国、近畿、北陸はおおむね晴れるでしょう。ただ、午後は強い日差しや気温の上昇で大気の状態が不安定になりそうです。山沿いを中心に平野部でも、にわか雨や雷雨があるでしょう