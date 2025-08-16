猛暑が続き、「食欲がない……」という人もいるのではないでしょうか。その背景には、「胃腸の冷え」や「栄養バランスの偏り」といった原因が考えられます。そこで、夏に食欲が落ちる原因と、食欲を増進するコツ＆レシピについて、管理栄養士の浜本千恵さんに聞きました。猛暑が続くと“冷たい食べもの”＆麺類を食べがちQ.なぜ、夏になると食欲が落ちやすいのでしょうか？浜本さん「夏に食欲が落ちる原因は、暑くなると冷たいも