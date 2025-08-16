タレント辻希美が14日、杉浦太陽との第5子次女の名前が決まったことを自身のインスタグラム報告した。 【写真】辻希美の第5子次女ちゃん目元はママ似？名前も決定 8月8日に出産した辻は「命名我が家の次女の名前が決まりました」とつづり、「5人目次女の名前は…夢空(ゆめあ)に決まりました」と次女ちゃんがベッドで眠る姿と命名した紙をアップした。 YouTubeやテレビで、次女の名前が紛糾していることを明かしていた