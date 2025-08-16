「広島１−２ヤクルト」（１５日、マツダスタジアム）見せ場の少なかった試合を決して無駄にはしない。広島のドラフト１位・佐々木泰内野手が自己最長に並ぶ３試合連続安打をマーク。「（安打以外の打席も）自分の形で凡退できた。そういう打席を積み重ねていけば、おのずと結果もついてくる」と大粒の汗を拭った。「７番・三塁」で３試合連続のスタメン出場。三回先頭で迎えた第１打席で高梨のフォークを中前に運んだ。追い