今夏にイングランド２部のサウサンプトンからフランス３部のヴァランシエンヌへレンタル移籍したFW高岡伶颯が、新天地初ゴールを含む２得点を挙げた。現地時間８月15日に行われた第２節のル・ピュイ・フット 43 オーベルニュ戦で、後半頭から途中出場した18歳は、スコアレスで迎えた71分、味方のシュートを相手DFがブロックしたところに詰めて、ダイレクトシュートで先制ゴールを決める。この“プロ初ゴール”で波に乗ったス