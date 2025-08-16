女優ハン・ソヒが、脇腹のタトゥーを惜しげもなく披露した。【写真】ハン・ソヒ、“脇腹タトゥー”を堂々披露8月13日、ハン・ソヒは自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。公開された写真には、スポーツウェア風のゆったりとしたトップスにバミューダパンツ、厚底ブーツを合わせ、バイクにまたがって余裕のある表情を見せるハン・ソヒの姿が収められている。はっきりとした繊細な目鼻立ちは、どんな服を着