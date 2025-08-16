「ドジャース−パドレス」（１５日、ロサンゼルス）ドジャースのマックス・マンシー内野手が右脇腹痛のため、１０日間の負傷者リストに入った。ロバーツ監督が試合前の会見で発表。「大きな損失」と落胆した。チームは１３日のエンゼルス戦で４連敗を喫し、４月２８日以降守り続けてきた首位から陥落。この日から始まるパドレスとの首位攻防３連戦を前に大きな痛手となった。マンシーは１３日・エンゼルス戦の試合前の打撃練