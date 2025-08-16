毎年お盆になると、原爆と終戦、そして日航機墜落事故を風化させない報道がされますが、今年は戦後80年。後世に伝え継ぐことの大事さが、新聞やテレビを見ていてもよくわかります。私も生まれたのが戦後10年を過ぎていたので戦争を知らない世代なのですが、父親が広島の江田島にある海軍兵学校の飛行機乗りだったので、特攻ではないものの順番が近づいていたそうです。祖母の元には戦後すぐに届いたという血判の遺書を見せて