7歳年上の彼との出会いはマチアプ。大型連休も年末年始も、なかなか休みが合わないから忙しい人だと思っていたけど、まさか既婚者だったとは……。そういえば彼の自宅に行ったこともなかったな……。貴重な30代の時間を無駄にしたのも痛かったけど、気付かぬうちに不倫をしていたというショックのほうが大きかったですね……。彼が既婚者だと知ったきっかけは、奥さんからの電話。連絡先は彼のスマホを見て入手したと言ってました