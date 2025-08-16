戦後80年となることし、「いま伝えたい、私の戦争」と題して、今を戦前にさせないための“メッセージ”を届けます。被爆者たちの証言をもとに「あの日見た現実」を絵にする取り組みが行われています。2回目の参加となった大学院生は、さらに深めた思いを胸にキャンバスに向き合いました。 被爆者の証言を絵に 田んぼの脇道を歩く人たち。血を流した顔には、絶望の表情が刻まれています。1945年8月9日、原爆が投下された