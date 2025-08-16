NHK¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡¢º£½µ¤Ï¡Ö¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤±é¤¸¤ëÌø°æ¿ó¤¬¡¢¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë¤ËÍê¤Þ¤ì¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÎÉñÂæÈþ½Ñ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¤½¤³¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¸ÄÀ­¶¯¤á¤Î±é½Ð²È¡¦¡Ö¤¨¤¤¤Á¤ã¤ó¡×Ï»¸¶±ÊÊå¡ÊÆ£Æ²Æü¸þ¡Ë¤Ï¡¢ºî»ì²È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊüÁ÷ºî²È¤È¤·¤Æ¾¼ÏÂ¤Î¥Æ¥ì¥Ó³¦¤ËÂç¤­¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿±ÊÏ»Êå¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£SNS¤Ç¤â¡ÖÆÃÄ§¤ò¤è¤¯¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¸ýÄ´¤¬²û¤«¤·¤¤¡×¤ÈÏÃÂê