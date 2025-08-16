続投へ並々ならぬ意欲を見せる石破総理。自民党内では「石破包囲網」が着々と敷かれつつあるが、一方で野党第一党の党首が石破総理に露骨なまでにすり寄るといういびつな構造が浮かびあがってきた。この異形の「延命共同体」の行く末と、崖っぷち内閣の改造人事を占う。 【画像】日本のオードリー・タンとして一気の閣僚入りなるか 次期総理のキーワードは「保守」と「野党」 「石破政権は森山幹事長