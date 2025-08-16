ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > クマに襲われ失明「頭をかじられているのが分かった」恐怖語る クマ（動物） 北海道 STVニュース北海道 クマに襲われ失明「頭をかじられているのが分かった」恐怖語る 2025年8月16日 8時3分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 3年前、北海道・松前町で夫婦がクマに襲われた事件 夫は片目を失明、妻も顔などを40針以上縫う重傷で、入院を余儀なくされた 妻は当時、頭をかじられているのが分かり、顔がなくなると思ったと語った 記事を読む おすすめ記事 【衝撃】組織拡大すると逆に崩壊へ向かう人もいる...そうならないために組織拡大のベストなタイミングを教えます。 2025年8月10日 17時0分 【韓流】ENHYPENへの過剰警護批判を事務所が釈明「管理区域まで追ってきた人物を制止」 2025年8月10日 9時37分 出場辞退の広陵校長が悔やんだ対応「両者が納得して終えることが最優先だと職員に指導できなかった」 2025年8月10日 15時29分 虐待の末に娘が夜逃げ！宗教にのめりこんだ毒母に「人生をむちゃくちゃにされた」娘が語る、毒親の実態【作者に聞く】 2025年8月11日 15時16分 広陵高校｢校長の逆ギレ会見｣が招く最大の危機 2025年8月12日 17時30分