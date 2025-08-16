STVニュース北海道STVニュース北海道

クマに襲われ失明「頭をかじられているのが分かった」恐怖語る

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 3年前、北海道・松前町で夫婦がクマに襲われた事件
  • 夫は片目を失明、妻も顔などを40針以上縫う重傷で、入院を余儀なくされた
  • 妻は当時、頭をかじられているのが分かり、顔がなくなると思ったと語った
x