きょう追悼試合６月に８９歳で亡くなった長嶋茂雄・巨人終身名誉監督の追悼試合として開催される１６日の阪神戦（東京ドーム）を前に、長嶋さんとともに「ＯＮ砲」として巨人Ｖ９（１９６５〜７３年）の原動力となった王貞治さん（８５）（ソフトバンク球団会長）が改めて盟友との思い出を語った。（聞き手・編集委員太田朋男）長嶋さんに初めて会ったのは、僕が高校３年の（１９５８年）９月でした。ジャイアンツ入りを決め