今田美桜がヒロインを演じるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜午前8時）の第20週振り返りと来週予告が16日、放送された。※以下ネタばれを含みます。第21週「手のひらを太陽に」あらすじは、いせたくや（大森元貴）は嵩（北村匠海）が書いた詩を読み、メロディーをつけ始める。そうして生まれた「手のひらを太陽に」は、「みんなのうた」でも紹介され、子どもたちにも広く歌われるようになる。作詞家としてはヒット作が出た