µª¥Î¹ñ²°¤Ï¡¢²Æ¤Î¼êÅÚ»º¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î"¤ªÇÛ¤ê¥»¥Ã¥È"¤ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼êÅÚ»º¤ä¥×¥Á¥®¥Õ¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥­¥å¡¼¥È¤Ê¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°¤È¡¢¼ê·Ú¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¦¤ªÇÛ¤ê¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥»¥Ã¥È¡Ê¥é¡¼Ìý¤¨¤Ó¤»¤ó¡Ë¥ß¥Ë¥¯¥ê¥¢¥Ð¥Ã¥°3¿§¡Ê¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¡¦¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥í¡¼¥º¥Ô¥ó¥¯¡Ë¥»¥Ã¥È¤È¡¢¥é¡¼Ìý¤Î¿É¤µ¤È³¤Ï·¤Î´Å¤µ¤¬¤ä¤ß¤Ä¤­¤Ë¤Ê¤ë¡Ø¥é¡¼Ìý¤¨¤Ó¤»¤ó¡Ù¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£²Á³Ê