ゴミに埋もれた子ども部屋の壁には、一面に子どもたちの落書きがあった（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）【写真】「あまりにもつらい…」ゴミ山に埋もれた子ども部屋【ビフォーアフターを見る】東洋経済オンラインで連載されたワダユウキ氏の漫画『ゴミ屋敷 孤独な部屋の住人たち』。シングルマザーの家庭が暮らすゴミ屋敷や、ゴミの中で遂げた孤独死など、目を背けたくなるようなテーマを扱っているが、これらは実話だ