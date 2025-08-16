１１日からの週は、米国の金融政策を巡る思惑に大きく揺れた一週間だった。週前半は米ＣＰＩの発表を前に様子見ムードが広がる中、ドル円は148円台で推移。しかし、発表されたＣＰＩが予想を下回ったことで、ＦＲＢの９月利下げ期待が急速に高まり、ドル安が進行した。これによりドル円は147円台、さらには146円台前半まで下落した。週半ばには、ベッセント米財務長官がＦＲＢへの大幅利下げ要求に加え、日銀の利上げを促