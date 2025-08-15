Image: Krisda / Shutterstock.com これが発売されたら速攻買っちゃう。Macworldによると、Appleの内部コードから、M5 Proチップと5Gモデムを搭載したMacBook ProのテストをAppleが行なっていることが判明しました。搭載されている5Gモデムは、iPhone 16eに採用されたApple製の「C1」のようです。自社製モデムチップを開発したことで、CPUとモデムを制御できるようになったことから、バッテ