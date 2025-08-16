「巨人６−５阪神」（１５日、東京ドーム）阪神・近本光司外野手が初回、巨人・山崎から左前打を放ち、新人時から７年連続１３０安打、史上２人目となる巨人・長嶋茂雄以来の快挙を達成した。計３安打で打率・２９５とし首位打者争いもリード。デイリースポーツ評論家・谷佳知氏が「状態の良さ」を分析した。◇◇阪神は投手陣が踏ん張れずに逆転負けを喫したが、大山、近本、森下らに当たりが出ており、しっかりと攻