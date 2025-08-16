中国のSNS・小紅書（RED）にこのほど、「これは差別でしょ」と題する投稿があった。投稿者は福岡県のとある神社で撮影した写真をアップしており、写真には黄色い紙に中国語で「大声で話をしないで。マナーを守って」と書かれている様子が写っている。投稿者は「神社の入り口（で見つけた）。中国語だけ。皆さんに批判してもらうためにアップした」などとつづっている。この投稿に寄せられたコメントで最も多くの共感（ハートマーク