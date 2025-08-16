東京国立博物館平成館で9月21日まで開催されている特別展「江戸☆大奥」は、江戸城内に実在した徳川将軍の後宮である「大奥」の歴史を立体的に描いた初めての展覧会だ（会期中に一部展示替えあり）。大奥を舞台にした演劇、映画、テレビドラマ、漫画は近年も非常に多い。本展は、華美で秘密めいた印象の強い大奥を、実際の資料や絵画、衣装などによって実像に迫る展示・構成になっている。この夏、必見の展覧会として推しておこう