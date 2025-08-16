599ドル（約8万9000円）の廉価な「MacBook」が年内に発売されると、台湾紙のDigiTimesが報じています。 ↑アップルより。 報道によれば、廉価なMacBookは12.9インチのディスプレイを搭載するとのこと。これは「MacBook Air」の13.6インチよりわずかに小さいサイズです。一部の部品は2025年第3四半期（7月〜9月）に量産が始まり、第4四半期（10月〜12月）に最終組み立てがおこなわれ、2025年後半から2026年初頭に市販される見