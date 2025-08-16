元宝塚歌劇団星組娘役スターで女優の有沙瞳がこのほど、大阪松竹座「大阪は踊る！」（10月4日～12日）の意気込みを語った。 【写真】舞台への意気込みを語る有沙瞳 道頓堀に石油が湧いたことで、巻き起こるお祭り騒ぎと市と政府の対立、自衛隊との攻防戦…大阪人のパワーとエネルギーがほとばしる荒唐無稽な楽しい作品になっている。主演の浜中文一は大阪市役所の“どないしょう課”の職員を、有沙