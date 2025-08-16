復帰戦は次回に持ち越されたが、チョ・ギュソンがチームに帰還した。【写真】チョ・ギュソン、Cロナを侮辱？チョ・ギュソンは8月15日（日本時間）、所属するミッティランのホームで行われたUEFAヨーロッパリーグ（UEL）予選3回戦第2戦、フレドリクスタFK（ノルウェー）戦の出場メンバーに名を連ねた。ただし、この日はピッチには立たなかった。それでも、実に1年3カ月ぶりに試合会場に姿を見せたことでクラブとサポーターは歓喜。