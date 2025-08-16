“邪道”大仁田厚が代表を務める「大仁田屋」は１６日までに９月２８日に横浜鶴見青果市場で開催されるＦＭＷＥ第１３戦〜ＧＯＢＥＹＯＮＤ〜」で、１０月２５日にデビュー３０周年を迎えるミス・モンゴルの記念試合が２試合行うことを発表した。試合は、いずれもミックスドタッグマッチで第１試合でモンゴルは、魔苦・怒鳴門と組んでバラモン・シュウ、バラモン・ケイと対戦。２試合目がグレート・ニタと組み怨霊、櫻井匠と