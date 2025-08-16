ダービージョッキー大西直宏が読む「３連単のヒモ穴」――北海道シリーズの総決算であり、夏競馬唯一のＧII戦、札幌記念（札幌・芝2000ｍ）が８月17日に行なわれます。大西直宏（以下、大西）昔はダート戦でしたが、1990年から芝で行なわれるようになり、1997年にＧIIIからＧIIへと昇格しました。自分が現役だった時代にも、夏の大一番といった位置づけで、秋競馬に向けて重要なレースとなっていました。自分は、夏は新潟開催が