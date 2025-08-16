中国で「工場見学」が最近、観光業の新たな人気分野となっている。若者は新エネルギー車工場の見学券を手に入れて興奮し、保護者は子供を連れて牛乳やアイスクリーム、炭酸飲料の生産ラインを巡る。統計によると、工場見学を実施している企業は、自動車製造、食品加工、バイオメディカルなど多分野に及ぶ。SNSで「工場見学」を検索すると、10万件以上の投稿が見つかる。では、工場見学人気の理由は何だろうか。まず挙げられる理由