¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¦¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×¤Ç15Æü¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÁ°ÅÄÂçÁ³¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î¥Õ¥©¡¼¥ë¥«¡¼¥¯Àï¤ÇÁ°È¾26Ê¬¤Ëº£µ¨¸ø¼°Àï½éÆÀÅÀ¤È¤Ê¤ëÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¸åÈ¾18Ê¬¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£»³ÅÄ¿·¤Ï¸åÈ¾18Ê¬¤«¤é¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£´ú¼êÎç±û¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿¤¬¡¢½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï4¡½1¤Ç¾¡¤Á¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë