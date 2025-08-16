¡Ú¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¶¦Æ±¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤Ç15Æü¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î±óÆ£¹Ò¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹Àï¤Ç2¡½0¤Î¸åÈ¾15Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤Î¸åÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤Ë2ÆÀÅÀ¤·¤Æ4¡½2¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£