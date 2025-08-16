滋賀県長浜市の長濱蒸溜所から、可愛さと本格派を兼ね備えた新作ウイスキー「アマハニャン 桜カスクブレンド」が2025年9月2日(火)に登場します。ご当地キャラクター「ひこにゃん」とのコラボで生まれたこの一本は、柔らかく甘い桜の香りと、フルーティでなめらかな味わいが魅力。200mlサイズで価格は2,000円(税別)、自分へのご褒美にもプレゼントにもぴったりです。 ひこにゃんコラボ♡桜香る限定ボトル