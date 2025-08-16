人生には「若いうち限定」が存在する【前編】＜「推し」のために散財してきた、38歳「貯金ゼロ」の女性が「言いようのない不安に襲われた」父親からの一言とは＞でもお伝えした通り、今や人生をどう生きるかは個人の自由です。生き方によっては周囲に理解されにくいこともありますが、自身が幸せを感じているなら、それも一つの生き方です。しかし、その生き方の中には「若いうち限定」というものも少なくありません。基本的に若い