世界的な投資家のジム・ロジャーズ氏は「インデックス型投信」などに一定の理解を示すが「オルカンは割高になっており、リスクがある」と言う（写真：Luxpho〈Takao Hara〉）シンガポール在住、ファイナンシャルプランナーの花輪陽子です。前回の「史上最長相場の終焉は近い」（8月7日配信）に続き、ジム・ロジャーズ著『世界大激変：混乱する世界をどう読むか』からロジャーズ氏が注目をしている投資先についてお伝えしたいと思い