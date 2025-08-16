【プレミアリーグ第1節】(アンフィールド)リバプール 4-2(前半1-0)ボーンマス<得点者>[リ]ウーゴ・エキティケ(37分)、コーディ・ガクポ(49分)、フェデリコ・キエーザ(88分)、モハメド・サラー(90分+4)[ボ]アントワーヌ・セメニョ2(64分、76分)<警告>[リ]ミロシュ・ケルケズ(43分)[ボ]デイビッド・ブルックス(14分)、エバニウソン(81分)├王者リバプールが劇的白星スタート!! 新加入FWエキティケ1G1A、遠藤投入後に悪夢