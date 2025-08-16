立憲民主党内で野田代表ら執行部に対する不満が募っている。石破内閣に対する不信任決議案の提出を相次いで見送り、７月の参院選では比例選の得票数が政党別で４位に沈んだ。執行部の一部刷新を求める声も出始めており、野田氏は対応に苦慮することになりそうだ。一部刷新求める声も比例選で落選した石川大我・前参院議員は１１日、自身のＸ（旧ツイッター）に「野田代表での（党）再生はない。代表選をすべきだ」と投稿し、野