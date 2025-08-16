韓国の建設業における労働者1万人当たりの事故死亡者比率が、経済協力開発機構（OECD）主要10カ国の平均の2倍を超えることがわかった。【注目】“世界最高の国ランキング”、日本は2位…韓国は？韓国建設産業研究院が8月15日に発刊した報告書によると、2023年基準の韓国の建設業事故死亡万分率（労働者1万人当たりの死亡者比率）は1.59で、OECD経済規模上位10カ国の中で最も高かった。労働者1万人あたり 1.59人 が事故で亡くなって