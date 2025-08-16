「偏向報道」を非難したFCC委員長まるでエミー賞受賞ドラマの『サクセション（Succession）』を見ているようだった。2025年7月24日、アメリカの情報通信行政を管轄するFCC（連邦通信委員会）は、80億ドルにものぼるスカイダンス・メディアによるパラマウント・グローバルの買収を承認した。3人の委員のうち2対1の決定だった。2024年7月にスカイダンスとパラマウントの間で合併合意が成立して以来続いていた合併審査にようやく終止