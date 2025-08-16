8月16日は大沢あかねの40歳の誕生日。子役デビューしたあと、ローティーン向けファッション誌の専属モデルとして活躍し、同世代のカリスマに。その後はタレントとしても活躍し、お笑い芸人・劇団ひとりの妻で、3児の母親でもある。最近は「ますます美しくなっている！」と話題に度々上がる大沢あかね、30代最後の1年を、彼女のインスタグラムで振り返りたい。【写真】本当に39歳!?大沢あかね、かわいすぎるインスタショットの