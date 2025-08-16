ドラマ『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ）で演じた深見龍之介役が大きな話題を集めた小関裕太。人気ドラマに欠かせない存在として映像作品での活躍が続く中、『キングダム』『ロミオ＆ジュリエット』など舞台でも確かな演技力で輝きを放つ。『サヨナラソング−帰ってきた鶴−』で鴻上尚史と初タッグを組み、また新たな一面を見せる小関に、本作への思いや、20年を超えるキャリアの中で迎えた転機について話を聞いた。【