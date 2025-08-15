「ブルネロ・クチネリ（Brunello Cucinelli）」が、ポップアップを和光 本店地階アーツアンドカルチャーで開催する。会期は8月21日から9月17日まで。 【画像をもっと見る】 同ポップアップのテーマは、「 “L'ANIMA DI SOLOMEOーソロメオの魂ー” 」。メンズとウィメンズの2025年秋冬コレクションを中心に、ホームコレクションやフレグランスを取り揃えるほか、ブランドの哲学を反映した日本におけるアートプロジェクト「INCON