16Æü¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎTOPIXÀèÊª¤ÏÁ°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ8.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î3105.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Ìë´Ö¼è°ú½ªÎ»»þÅÀ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ 3220.90¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò 3128.87¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò 3107.68¥Ý¥¤¥ó¥È15ÆüTOPIX¸½Êª½ªÃÍ 3105.50¥Ý¥¤¥ó¥È16ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÃÍ 3088.10¥Ý¥¤¥ó¥È5Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 3036.83¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É1¦Ò 301